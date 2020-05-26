Кадыров провёл первое совещание оперштаба после выходных

https://static.news.ru/photo/76d4fae6-bef1-11e9-a77d-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

На первом совещании республиканского оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19 в Чечне президент Рамзан Кадыров лично выслушал доклады ответственных лиц. Об этом 26 мая сообщил сам глава Республики.

По словам Кадырова, в чеченских больницах наблюдается стабильная ситуация. В аналогичном состоянии находится и экономика региона. Как отметил глава Чечни, к текущему моменту Республика уже получила достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусной инфекцией.

Уверен, скоро ситуация не только в регионе, но и в целом по России изменится в лучшую сторону , - написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава Чечни рассказал, что на территории республики прошла одна праздничная молитва в связи с окончанием месяца Рамадан. Мероприятие состоялось в мечети «Сердце Чечни».

По его словам, оно прошло с полным соблюдением мер безопасности в связи с распространением коронавируса.