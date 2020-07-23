Кадыров рассказал о пулемётах, с которыми сфотографировался для Помпео

https://static.news.ru/photo/6722414c-ccf3-11ea-9b72-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Рамзан Кадыров/vk.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что два пулемёта, с которыми он запечатлён на фото, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции. Речь идёт о снимке, который в соцсетях Кадырова сопровождает подпись: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!».

Кадыров подчеркнул, что периодически проверяет, как личный состав следит за правилами содержания оружия. В частности, фотография сделана во время одной из проверок.

Так что не переживайте, не волнуйтесь. Оружие законное, специалисты — самые лучшие пехотинцы. Нет ни одной живой силы, которая эффективнее пехоты. Именно она — царица полей, — отметил глава Чечни.

Посты с посланием в адрес госсекретаря США Майка Помпео появились в соцсетях Кадырова 20 июля. На снимке глава республики позирует среди стеллажей с пулемётами, при этом два ПКП «Печенег» он держит в руках. Публикация последовала после новостей о внесении Кадырова в чёрный список Госдепа США. Вашингтон считает его причастным к многочисленным нарушениям прав человека, объяснил глава американской дипломатии Майк Помпео. Речь идёт о пытках и внесудебных казнях десятилетней давности.

Внесение в чёрный список означает запрет на въезд в Штаты. Этот запрет распространяется также на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину.

А 21 июля Рамзан Кадыров пригласил Майка Помпео в своё родовое село. Он предлагает шефу американской дипломатии обсудить, кто нарушает права человека, писал NEWS.ru.