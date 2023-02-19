Кадыров решил поконкурировать с Пригожиным Кадыров решил создать ЧВК после завершения работы на госслужбе

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель Российского университета спецназа Байбетар Вайханов (слева направо)

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что планирует создать частную военную компанию после завершения работы на госслужбе. Он пояснил, что эта идея появилась у него под впечатлением от успехов ЧВК «Вагнер» в ходе спецоперации на Украине.

Кадыров отметил, что штурмовые бригады ЧВК всегда берут на себя чрезвычайно сложные задачи и достигают поставленных целей в любой ситуации. По мнению главы Чечни, этим «Вагнер» «железно доказал свою эффективность в военном плане» и то, что подобные компании «нужны и необходимы».

Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится, — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни рассказал, что связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин подарил командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову кувалду с логотипом компании. По словам главы Чечни, Алаудинов принял презент как новую единицу табельного оружия.