Кадыров призвал медиков отказаться от отпусков на время пандемии

https://static.news.ru/photo/fee20abe-9fa1-11ea-8170-fa163e074e61_660.jpg Фото: chechnya.gov.ru

Чеченский глава Рамзан Кадыров считает, что пандемия коронавируса — не время для мыслей об отдыхе и отпуске для задействованных в борьбе с заболеванием специалистов.

В частности, Кадыров предлагает отказаться от отпусков до улучшения эпидемиологической ситуации медработников, сотрудников МВД и Росгвардии. Он подчеркнул, что в сегодняшних условиях борьба с коронавирусом — не работа, а мобилизация, передаёт телеканал «Грозный».

Я прошу, призываю всех, начиная с себя, заканчивая медсестрой и врачом, чтобы они забыли, что такое отпуск и отдых. Это не работа, это мобилизация, это долг гражданина и мусульманина, если этого нет в душе и сердце, он должен покинуть команду. Сотрудники МВД, Росгвардии, медики — все, кто задействован, все должны работать, никакого отпуска, прогулов не должно быть, — заявил Кадыров.

В ЧР зарегистрировано 1133 случаев COVID-19, 690 человек вылечились, 13 человек умерли от осложнений заболевания.

Как писал NEWS.ru ранее, на первом совещании республиканского оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19 в Чечне президент Рамзан Кадыров лично выслушал доклады ответственных лиц. Об этом 26 мая сообщил сам глава республики.