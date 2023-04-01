Кабмин выделил 10 регионам баснословную сумму на обновление транспорта Мишустин выделил 86,5 млрд рублей на развитие электротранспорта в 10 регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электробус ГАЗ E-Citymax-12 на международной выставке автобусной техники BW Expo 2022

В 2023–2025 годах 10 российских регионов получат субсидии на реализацию проектов комплексного развития городского электрического транспорта, освещение и благоустройство прилегающих территорий, говорится на сайте правительства. На эти цели выделят 86,5 млрд рублей,

Субсидии получат Краснодарский, Красноярский и Пермский края, а также Волгоградская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Ярославская области. В кабмине пояснили, что значительная часть транспортной инфраструктуры в этих регионах нуждается в обновлении. Также будет реконструировано 620 км трамвайных путей, планируется закупка 646 трамваев, 284 электробусов и 124 зарядных станций.

В декабре прошлого года правительство выделило дополнительно более 362,5 млн рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Размер пособия составляет в среднем 14,5 тысячи рублей. Оно выплачивается по достижении ребенком трехлетнего возраста.

Ранее правительство расширило субсидии и гранты для животноводов и сельхозпроизводителей. С 1 января 2023 года животноводы могут получать субсидии для возмещения части затрат на выращивание крупного рогатого скота и последующее производство продукции.