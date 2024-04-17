Изнасиловавшие арестанта шваброй зэки приговорены к срокам до семи лет Арестанты в Иркутске получили сроки до семи лет за изнасилование сокамерника

От шести до семи лет прибавили к срокам уголовникам, которые пытали шваброй сокамерника Тахиржона Бакиева в иркутской ИК-6, сообщает MK.RU. Всего по делу проходили шестеро заключенных. При этом адвокат Бакиева Святослав Хроменков уверен, что осужденные не раскаялись в содеянном. В суде они сваливали всю вину на подельников.

На суде «разработчики» не раскаивались. Пытались переложить вину на других заключенных, которые проходили свидетелями по делу. На этапе вынесения приговора они лишь сказали: извините. Это не искренне раскаяние, — считает Хроменков.

Уточняется, что фигуранту, который непосредственно совершал насильственные действия, дали семь лет колонии. Тот, кто держал Бакиева, получил шесть лет. Мужчины, избивавшие потерпевшего ботинком, получили по шесть и семь лет. Заключенному, который принес пену для смазки черенка прибавили к сроку шесть лет. Тот, кто принес швабру проведет в колонии еще пять лет.

Бакиеву после полученных травм оправиться не удалось. Мужчина умер, не дождавшись оглашения приговора для своих мучителей. В 2023 году суд признал виновными по делу о пытках экс-сотрудников ИК-6, в том числе начальника колонии. В письмах к правозащитникам он утверждал, что арестанты не только повредили не только его физическому здоровью, но и психике.

У меня поврежден позвоночник, порваны кишки, на животе калоприёмник, сломана психика. Помогите, пожалуйста, сам я уже не справляюсь. Не хочу умирать тут с формулировкой, что «сам», — писал арестант правозащитникам.

Ранее Выксунский городской суд приговорил полицейского Александра Гутова к четырем годам колонии за избиение задержанного. В октябре 2022 года сотрудник несколько раз применил электрошокер и ударил задержанного кулаком по лицу. Его наказали не за пытки, а по более мягкой части статьи — за превышение должностных полномочий с применением насилия.