Избрана мера пресечения похитителям школьницы из Калужской области Суд арестовал на два месяца подозреваемых в похищении девочки под Калугой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все подозреваемые в похищении девочки в Калужской области были арестованы на два месяца, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Речь идет о четырех жителях деревни Касьяново — 37-летней женщине, ее бывшем муже, ее нынешнем супруге и ее сыне.

В Калужском районном суде Калужской области только что окончены все судебные заседания по рассмотрению ходатайств следствия об избрании меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых в резонансном похищении восьмилетней девочки в Козельске. Суд избрал всем четверым подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, который в последующем может быть продлен, — говорится в сообщении.

Если их вина будет доказана, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Уточняется, что двое из арестованных ранее были судимы за покушение на убийство и преступление против собственности и личности.

О похищении восьмилетней девочки в Козельске стало известно 29 ноября. Она не вернулась домой из школы. Вскоре ее маме прислали сообщение с требованием о выкупе. Из-за огласки ситуации похитители отказались от изначальных планов и отвезли девочку в деревню в Тульской области, где она зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. Ребенок позднее рассказал полицейским, что ее не обижали, но кормили невкусной едой.