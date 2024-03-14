Избившего глухонемую женщину-таксиста в Подмосковье отправили в СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Подмосковья заключили под стражу за нападение на глухонемую женщину-таксиста в Дмитрове, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Задержанного поместили в СИЗО до 11 мая.

Мужчина признал себя виновным в совершении инкриминируемого преступления, возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу и просил суд избрать домашний арест, — сообщили в прокуратуре Подмосковья.

По информации АГН «Москва», мужчина избил женщину-водителя 8 марта. Он находился в машине своей дочери на пассажирском сиденье, во время движения по улице Советской он увидел водителя такси, которая, по его мнению, должна была уступить им дорогу. Он вышел из машины и, разбив стекло, начал избивать женщину, сидящую за рулем, предположительно, приняв ее за мужчину.

Злоумышленник покинул место происшествия, но через несколько минут вернулся и принес извинения пострадавшей. Очевидец, который снял произошедшее на видео, помог женщине вызвать полицию и связаться с родными. УМВД возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве с применением насилия.