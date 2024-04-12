Избившего до полусмерти женщину в кафе повара отправили в колонию Избивший до полусмерти официантку на Камчатке повар получил восемь лет колонии

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Суд приговорил в восьми годам колонии строгого режима управляющего кафе в поселке Сокоч Елизовского района, который в августе 2023 года до полусмерти избил официантку, сообщает пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю. Суд признал 41-летнего жителя Краснодарского края Дмитрия Р. виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Во время нападения он был пьян и имел при себе три ножа, которыми не воспользовался.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Избиение произошло 15 августа в помещении для персонала в кафе в камчатском поселке Сокоч. Мужчина ударом руки повалил ее на пол, после чего принялся избивать жертву руками и ногами. Его остановили очевидцы. Через несколько часов 41-летнего повара задержали.

Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, раны и кровоподтеки. Подсудимый не признал вину целиком и заявил, что пострадавшая его спровоцировала, а «легкие удары» он нанес в воспитательных целях, передает РИА Новости.

Ранее СУ СК по Курской области возбудило уголовное дело о тройном убийстве в отношении местного жителя, который зарезал мать, жену и дочь. По данным ведомства, причиной преступления стали «внезапно возникшие неприязненные отношения» в семье. Сейчас мужчина задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.