Из-под завалов дома в Набережных Челнах извлекли двух пострадавших детей

Сотрудники МЧС достали из-под завалов дома в Набережных Челнах ребёнка 2010 года рождения и его старшего брата. Об этом сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

В ведомстве сообщают, что в результате взрыва бытового газа пострадали два человека: 11-летний ребёнок и его 17-летний брат. Младшего доставили в больницу, юноша в настоящее время осматривается врачами скорой помощи.

Пострадавший, извлечённый из-под завалов - ребенок 2010 года рождения. Его состояние предварительно оценивается как среднетяжёлое, — говорится в сообщении.

Позже сообщили, что ещё одного человека достали из-под завалов дома.

Причиной взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Возбуждено уголовное дело о небезопасных работах или услугах

Отмечается, что разрушены восемь квартир на четвёртом и пятом этажах, обломки засыпали улицу и припaркованные машины. На месте работают уже 90 человек и 35 единиц техники, направлены раcчёты кинологов, начали работу следователи и прокуроры, о взрыве проинформировали президента республики Рустама Минниханова, в горoд вылетает премьер-министра Татарстана Алексей Песошин.

Ранее сообщалось, что газ взорвался предположительно в квартире на четвёртом этаже. Перекрытия между четвёртым и пятым этажами обрушены. Пострадавшими числятся четыре человека, 32 жильца эвакуированы.