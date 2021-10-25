Взрыв прогремел в жилом доме в Набережных Челнах

В жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв. По предварительной информации, его эпицентр находился в районе четвёртого и пятого этажей. Это сообщение проверяет МЧС.

Подразделения Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту вызова к дому 48/20 в городе Набережные Челны. Сообщение проверяется, — говорится в сообщении ГУМЧС России по Татарстану. в соцсетях.

Предположительно в квартире на четвёртом этаже взорвался газ. Перекрытия между четвертым и пятым этажами обрушены. По данным РЕН ТВ, пять человек пострадали. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что из-за взрыва бытового газа, произошедшего в панельном девятиэтажном доме в Ногинске, погибли семь человек, пострадали 15, в том числе двое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о несоответствии оказываемых услуг требованиям безопасности. Глава компании, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме, был отправлен под домашний арест.