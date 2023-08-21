Испанские слизни атаковали Подмосковье Биолог Воробьев предупредил о нашествии испанских слизней в Подмосковье

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Испанские слизни атаковали дачные участки в Москве и Подмосковье, предупредил о нашествии моллюсков биолог и агроном Михаил Воробьев. В беседе с «Царьградом» специалист подчеркнул, что они практически всеядны. Кроме того, этим слизням не страшны морозы, у них нет естественных врагов, а также они достаточно крупные по размеру.

Проблема в том, что они не убиваются нашими морозами, у них нет естественных врагов, они достаточно большие, поэтому им требуется много питания для их жизнедеятельности. Они практически всеядны, тем самым они представляют угрозу. Если у них нет врагов, питаются они всем подряд и морозы им не страшны, то они размножаются в геометрической прогрессии, — уточнил биолог.

Навредить человеку напрямую слизни не могут, но они являются переносчиками гельминтов. Как именно испанские слизни попали в Россию — неизвестно. По одной из версий, они могли оказаться на территории страны вместе с посадочными материалами. Садоводы, которые столкнулись с этой проблемой, отмечают, что моллюсков привлекает пиво. Они рекомендуют смешивать напиток с водой в банке или тазу. Емкость необходимо прикопать, чтобы края чуть возвышались над землей. Слизни поползут на запах и попадут в воду, где утонут.

Ветеринарный врач Андрей Подлужнов ранее предупредил, что нашествие саранчи может привести к голоду в Астраханской области. По его словам, насекомые съедают всю органику, что является серьезной проблемой для животноводов и растениеводов.