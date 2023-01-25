Иркутских браконьеров осудили за ловлю соколов для арабских шейхов

Фото: Pexels

В Иркутске суд приговорил уроженца Сирии с российским гражданством к восьми годам лишения свободы за организацию группы по незаконной ловле соколов, внесенных в Красную книгу. Птиц планировалось продавать арабским шейхам. Его подельники проведут в колониях общего режима от пяти до пяти с половиной лет, сообщает «КП-Иркутск».

По данным издания, организатор группы ранее был судим за аналогичные преступления на территории Бурятии и получил условный срок под подписку о невыезде. Однако на три года браконьер уехал в Сирию, после чего прибыл в Москву, где получил российское гражданство, а добавив к своему имени одну букву в новом паспорте, смог избавиться от криминального прошлого.

В 2020 году охотник вернулся к своему «бизнесу» и привлек к отлову соколов членов своей семьи и троих знакомых. Птицы должны были продаваться арабским шейхам для соколиной охоты. Преступная деятельность браконьеров была пресечена — мужчин задержали с поличным в степях Эхирит-Булагатского района в сентябре 2020 года. При осмотре квартиры злоумышленника были обнаружены две птицы — балобан и сапсан. Балобана сразу же отпустили на волю, а сапсану с помощью перьев чучела еще сутки наращивали поврежденные маховые крылья.

Ранее в Республике Тыва задержали двух местных жителей за охоту на краснокнижного манула. В машине у браконьеров обнаружили тушку разделанного животного. По факту случившегося проводится проверка.