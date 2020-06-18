Иркутский чиновник попытался сбежать от следователей

https://static.news.ru/photo/b1d7de52-b148-11ea-8d17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Иркутске чиновник решил спастись от следователей бегством. Когда он узнал, что к нему едут сотрудники, он выбежал из своего рабочего кабинета, но вскоре на улице был настигнут правоохранителями.

На кадрах, размещёнными в YouTube-канале СКР России, видно, как мужчина в деловом костюме выбегает из своего кабине, потом, видимо, что-то забыв, возвращается и вновь бежит по коридору. Затем уличная камера фиксирует его бегущим по улице мимо автостоянки. Заканчивается видео сопровождением чиновника в наручниках в здание Следственного комитета, откуда он уже выходит в спортивном костюме.

По версии следствия, в конце 2019 года департамент, в котором работает задержанный, проводил аукцион на проведение капремонта сетей водоснабжения на одной из улиц города. За взятку в 200 тысяч рублей он пообещал поспособствовать тому, чтобы аукцион выиграла компания «Восход».

Чиновник был арестован на 2 месяца.

Ранее суд отправил под стражу управляющего отделением Пенсионного фонда по Сахалинской области Дениса Мазура. Его подозревают в получении взятки. Мазура задержали 11 июня. Следствие считает, что он через посредника получил незаконное вознаграждение от бизнесмена, контракт с которым был у фонда, писал NEWS.ru.