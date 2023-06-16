Иностранное судно вспыхнуло в Приморье РИА Новости: судно под флагом Маршалловых Островов загорелось вблизи Находки в Приморье

Фото: Стрингер/РИА Новости

Судно под флагом Маршалловых Островов загорелось вблизи Находки в Приморье, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его информации, балкер Beks Force вспыхнул в 25 милях от порта Находка, из-за чего два человека пострадали.

Балкер Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит в 25 милях от порта Находка, два человека пострадали, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что экипаж судна состоит из 25 человек. В район бедствия направлены проходящие суда.

В МЧС отметили, что двоих пострадавших уже направили на берег. Остальные члены экипажа отказались от эвакуации.

В марте на теплоходе Lady Mary Joy 3, находящемся у острова Балук-Балук, поздно вечером произошел пожар, на борту судна находилось около 200 пассажиров. Пламя унесло жизни более 30 человек: среди погибших было по меньшей мере шестеро детей, в том числе полугодовалый ребенок.

Начальник филиппинской береговой охраны в районе Бангсаморо Рехард Марфе сообщил, что с судна были спасены около 230 человек, девяти из них оказали первую помощь. Среди них 35 членов экипажа. Выживших доставили в больницы, пострадали 14 человек, которые получили ожоги.