Число жертв пожара на теплоходе на Филиппинах резко возросло Число жертв пожара на теплоходе на Филиппинах возросло до 31

Фото: Береговая охрана Филиппин

Пассажирское судно на Филиппинах

Число погибших в результате пожара на пассажирском судне на Филиппинах возросло до 31, сообщил агентству ABS-CBN губернатор провинции Басилан Джим Хатаман-Саллиман. По его словам, среди погибших по меньшей мере шестеро детей, в том числе полугодовалый ребенок. Теплоход Lady Mary Joy 3 загорелся у острова Балук-Балук поздно вечером 29 марта, на борту судна находилось около 200 пассажиров.

Первоначально сообщалось о 12 погибших, но еще 18 тел погибших были обнаружены на борту судна днем 30 марта, когда власти начали расследование причин пожара, сообщил Хатаман-Саллиман со ссылкой мэра Хаджи-Мухтамада Арсина Нано. По словам губернатора, еще одно тело было найдено плавающим у города Исабела, — говорится в сообщении.

Начальник филиппинской береговой охраны (PCG) в районе Бангсаморо Рехард Марфе сообщил, что с судна были спасены около 230 человек, девяти из них оказали первую помощь. Среди них 35 членов экипажа. Выживших доставили в больницы, пострадали 14 человек, которые получили ожоги. Семь человек числятся пропавшими без вести.

Губернатор не исключил, что пропавших без вести может быть больше, поскольку количество пассажиров на теплоходе превышало 205 человек, которые указаны в документах. Причина пожара остается неизвестна.