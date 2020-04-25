Инфицированный COVID-19 лифтёр «отправил» на карантин больницу в Крыму

https://static.news.ru/photo/08df7cbc-8798-11ea-9a1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Больницу в Красногвардейском районе Крыма перевели на режим карантина из-за инфицирования коронавирусом нового типа лифтёра, рассказала глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По её словам, ситуация сложная. Рабочий контактировал с большим числом граждан. На обсервации находятся 89 медиков и 60 пациентов, что «очень много», передаёт «Интерфакс-Юг».

Кроме того, на карантин закрыли терапевтическое отделение больницы в Алуште после обнаружения COVID-19 у одной из пациенток 1925 года рождения, подключённой к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По данным на 26 апреля, недуг выявили у 69 жителей Крыма.

В РФ коронавирус обнаружили у 74 788 человек. Зафиксировано 682 летальных исхода. В мире заразились более 2,9 млн жителей, скончались более 202 тысяч. Больше всего жертв COVID-19 в США, Испании, Франции, Германии и Великобритании. Излечились более 817 тысяч граждан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что весь персонал службы скорой помощи больницы № 4 в Улан-Удэ пришлось закрыть в обсерваторе из-за вспышки коронавируса в медучреждении. Как сообщили в республиканском Минздраве, число заражённых в Бурятии достигло 209.