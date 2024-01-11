Игры с петардой завершились для ребенка жуткой травмой В Кабардино-Балкарии ребенок остался без пальцев после взрыва петарды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кабардино-Балкарии ребенку оторвало пальцы в результате взрыва петарды, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ в регионе. По этому факту начато расследование уголовного дела о незаконной торговле опасной пиротехникой.

Ребенок 2014 года рождения приобрел пиротехнические изделия на рынке в городе Прохладный. При их использовании произошел взрыв в руке ребенка, что привело к травме кисти с отрывом пальцев, — говорится в сообщении СК РФ.

По версии следователей, приобретенные петарды не соответствовали стандартам безопасности для жизни и здоровья потребителей. Кроме того, нарушено федеральное законодательство, запрещающее продажу пиротехники лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Ранее два жителя Москвы пострадали от взрыва петард, которые разорвались в руках пострадавших. Один из мужчин надеялся, что ранение пройдет само, но когда самочувствие ухудшилось, он все же обратился к врачам. Инцидент произошел в районе Северный, пострадавший не успел выкинуть из руки пиротехническое устройство до взрыва.

В результате мужчине разорвало левую кисть, а часть петарды попала внутрь. Потерпевший надеялся, что рука заживет, но спустя сутки ему стало хуже. Москвича госпитализировали в травматологическое отделение, медики достали инородный предмет из руки.