Двух жителей Москвы госпитализировали после взрыва петард

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два жителя Москвы пострадали от взрыва петард, которые разорвались в руках пострадавших, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, один из мужчин надеялся, что ранение пройдет само, но когда самочувствие ухудшилось, он все же обратился к врачам.

Инцидент произошел в районе Северный, пострадавший не успел выкинуть из руки пиротехническое устройство до взрыва. В результате мужчине разорвало левую кисть, а часть петарды попала внутрь. Потерпевший надеялся, что рука заживет, но спустя сутки ему стало хуже. Москвича госпитализировали в травматологическое отделение, медики достали инородный предмет из руки.

Второй случай произошел с 16-летним подростком, он нашел петарду на снегу во время прогулки недалеко от дома на Дмитровском шоссе. Школьник подобрал ее и сразу поджег, хлопушка взорвалась в его руке. Пострадавшего доставили в больницу им. Филатова с повреждениями левой кисти.

Ранее в Саратовской области в городе Красный Кут 12-летнему школьнику оторвало четыре пальца руки при запуске петарды. Ему потребовалась операция, которую успешно провели хирурги областной детской клинической больницы.

В регионе это второй подобный случай травмирования ребенка в новогоднюю ночь. Также в Пугачевском районе подросток получил тяжелую травму головы, когда поджигал петарды вместе с родителями. Пиротехнику отбросило мальчику в лицо, у него произошло кровоизлияние в головной мозг, он получил ожоги и перелом челюсти.