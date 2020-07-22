И. о. главы Норильска назначен заммэра по общим вопросам Тимофеев

https://static.news.ru/photo/2dc7e9dc-cca9-11ea-b276-fa163e074e61_660.jpg Николай Тимофеев Фото: norilsk-city.ru

Заместитель мэра Норильска Николай Тимофеев назначен и. о. главы города вместо написавшего заявление об отставке Рината Ахметчина.

Исполняющим обязанности главы города Норильска назначен Тимофеев Николай Анатольевич, заместитель главы города Норильска по общим вопросам, — цитирует сообщение городской администрации ТАСС.

Ахметчин написал заявление об отставке 20 июля, столкнувшись с критикой своей деятельности на посту со стороны краевых властей. Ранее он обратился в правительство региона с просьбой направить в город медиков для помощи в борьбе с коронавирусом.

По словам подавшего в отставку чиновника, последней каплей, повлиявшей на его решение покинуть пост, стало недоверие, которое было высказано в его адрес. Он заявил, что после его просьбы направить в заполярный город дополнительные силы для борьбы с инфекцией на него переложили ответственность за ситуацию в Норильске, а вслед за этим последовала критика в соцсетях, писал NEWS.ru ранее.