Хинштейн потребовал наказать избивших в Подмосковье раненого участника СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Напавших на участника специальной военной операции, получившего ранение на фронте, в городе Чехове Московской области необходимо привлечь к ответственности, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Парламентарий уверен, что предполагаемые преступники должны ответить перед законом в том числе за дискредитацию ВС РФ и, возможно, и за пропаганду экстремизма.

Требую провести тщательную проверку и наказать всех виновных — там и побои, и дискредитация СВО видны невооруженным глазом. Я бы еще проверил соцсети этих бандитов на предмет экстремизма, — написал он.

Депутат отметил, что инцидент с избиением произошел в ночь на 14 января. Он обратил внимание, что отдельно стоит провести расследование в отношении тех, кто «великодушно отпустил очевидных преступников с места преступления».

16 января стало известно, что в подмосковном Реутове возбуждено уголовное дело по факту нападения иностранца с молотком на участника спецоперации. В Следственном комитете уточнили, что инцидент произошел 19 декабря. Конфликт между азербайджанцем и участником СВО произошел на парковке у жилого дома. Поводом для него послужило замечание в адрес супруги ветерана боевых действий на Украине. В ходе перепалки уроженец республики причинил повреждения молотком участнику СВО, после чего скрылся с места происшествия.

Ранее Хинштейн сообщил, что Росгвардия проведет проверку обстоятельств, приведших к утрате оружия, которое сгорело при пожаре в одной из воинских частей в зоне СВО. По его словам, никаких регламентов по хранению вооружения под замком в зоне конфликтов нет.