Губернатор Ставрополья сообщил о смерти первого пациента с коронавирусом

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В крымском управлении Роспотребнадзора предложили местным властям в обязательном порядке отправлять на 14-дневную самоизоляцию всех, кто прибывает на полуостров из Москвы и Подмосковья.

Глава Крыма Сергей Аксёнов эту идею поддержал. При этом отметил, что данная мера может быть распространена и на тех, кто приезжает в регион из Санкт-Петербурга. По словам Аксёнова, окончательное решение...