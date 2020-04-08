Губернатор Ставрополья сообщил о смерти первого пациента с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом умер в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
По его словам, жертвой болезни стала 53-летняя женщина из Иноземцево.
Обратилась к врачу, только когда у нее уже были явно выраженные симптомы, — уточнил он.
Владимиров добавил, что состояние пациентки осложнило сопутствующее заболевание сердечно-сосудистой системы.
Губернатор также выразил соболезнования близким умершей.
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Ранее NEWS.ru писал, что 14 сотрудников транспортной службы Лондона скончались после заражения коронавирусной инфекцией. В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 505 человек, умер 61. В мире насчитывается 1,4 млн инфицированных. Скончались более 82 тысяч человек, выздоровели свыше 302 тысяч.
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