Губернатор Развожаев рассказал о повреждениях в Севастополе после атаки ВСУ Развожаев: 102 человека эвакуируют из-за уничтожения ракеты над Севастополем

Фото: t.me/razvozhaev

Более сотни человек оказались в зоне эвакуации после атаки ВСУ, сообщил у себя в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, одна из ракет упала в реку.

На улице Глухова произошло попадание осколка от сбитой ракеты, что привело к эвакуации трех человек из задетого дома. Семью временно разместили в специальном месте для проживания. В селе Черноречье часть обломков ракеты оказалась в реке, и их планируют вывезти на специальный полигон для уничтожения. В зону эвакуации попали 47 домов, где проживают 99 человек, включая 15 детей. Пункт временного пребывания уже подготовлен для деплоймента. Работы по вывозу опасных предметов начнутся утром. — сообщил Развожаев.

Он также добавил, что подтвердилась информация о падении ракеты в районе частного сектора за СевГУ. Утром специалисты начнут работу по ее транспортировке на полигон для уничтожения, отметил Развожаев.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела Белгорода украинской армией пострадали два человека. По его словам, двое мужчин получили осколочные ранения, сейчас им оказывают медицинскую помощь. Он отметил, что в городе есть повреждения в жилом секторе. В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей.