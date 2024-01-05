Более сотни человек оказались в зоне эвакуации после атаки ВСУ, сообщил у себя в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, одна из ракет упала в реку.

На улице Глухова произошло попадание осколка от сбитой ракеты, что привело к эвакуации трех человек из задетого дома. Семью временно разместили в специальном месте для проживания. В селе Черноречье часть обломков ракеты оказалась в реке, и их планируют вывезти на специальный полигон для уничтожения. В зону эвакуации попали 47 домов, где проживают 99 человек, включая 15 детей. Пункт временного пребывания уже подготовлен для деплоймента. Работы по вывозу опасных предметов начнутся утром.сообщил Развожаев.

Он также добавил, что подтвердилась информация о падении ракеты в районе частного сектора за СевГУ. Утром специалисты начнут работу по ее транспортировке на полигон для уничтожения, отметил Развожаев.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела Белгорода украинской армией пострадали два человека. По его словам, двое мужчин получили осколочные ранения, сейчас им оказывают медицинскую помощь. Он отметил, что в городе есть повреждения в жилом секторе. В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей.

Телеграм-канал NEWS.ru

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале

ПОДПИСАТЬСЯ