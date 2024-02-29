Старовойт: несколько зданий повреждено при обстреле ВСУ поселка Теткино

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поселок Теткино в Глушковском районе подвергся новому обстрелу со стороны украинской армии, повреждено несколько административных зданий, заявил в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт. При этом он не уточнил, есть ли пострадавшие среди населения.

Поселок Теткино Глушковского района попал под обстрел со стороны Украины. В результате повреждены административные здания сельскохозяйственного предприятия и объекты инфраструктуры, — написал Старовойт.

Также он сообщил об ударах украинских сил по селу Гордеевка, расположенном в приграничном Кореневском районе. Губернатор подчеркнул, что никто не пострадал, однако снаряды повредили дом и машину.

Ранее стало известно об атаке ВСУ на населенные пункты Белгородской области с использованием артиллерии и беспилотников. Известно о нанесении ущерба гражданским объектам и технике, информации о пострадавших не поступало.

Также сообщалось об обстреле ВСУ в ДНР, в результате которого был обесточен поселок шахты имени Гагарина и поврежден трансформатор котельной в Горловке. Один из снарядов попал в жилой дом в Ясиноватой.