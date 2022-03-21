Губернатор Новосибирской области рассказал о будущем масочного режима

Масочный режим в Новосибирской области может стать рекомендательным, заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве, передаёт Сиб.фм. Маски помогают бороться со многими инфекциями, но они не стали пожизненным предметом гардероба, отметил он. Губернатор попросил подготовить соответствующие документы.

Я расцениваю масочный режим как действенную меру по распространению многих инфекций. Вообще-то маски должны носить и для того, чтобы бороться с гриппом и ОРВИ. Но мы же не думаем, что маски теперь пожизненный элемент нашей одежды, — сказал Травников.

Сообщается, что отмену масочного режима в регионе ранее отложили по просьбе регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что большинство россиян (68%) высказались за отмену масочного режима, введённого в России для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией. Отрицательно эту инициативу оценили 15% населения, показал опрос сервиса SuperJob.

В свою очередь врач-терапевт, кардиолог клиники Hadassah Medical Moscow ГК «Медскан» Татьяна Федосеева заявила, что снятие коронавирусных ограничений в России не говорит о конце пандемии COVID-19. Ситуация будет улучшаться, только когда иммунитет получат 80% населения, отметила она.

За минувшие сутки в России выявили 28 709 новых случаев заражения коронавирусом. Прирост менее 30 тысяч заразившихся зафиксирован впервые с 16 января. Всего с начала пандемии в стране заболели более 17,6 млн человек.