Губернатор Кузбасса уволил чиновника за провал организации медпомощи

https://static.news.ru/photo/859c7ff4-16d4-11eb-9eaa-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цивилёв Фото: ako.ru

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв отстранил от должности начальника территориального управления Минздрава Кузбасса Олега Евса, отвечавшего за Новокузнецк и юг региона.

Жители южной части Кемеровской области ранее оставили множество жалоб в соцсетях на плохую организацию медицинской помощи в Новокузнецке, в частности на отказы в госпитализации.

Губернатор отреагировал на эти обращения и в связи с поступившей информацией отстранил Евса, сообщает областной Минздрав. На должность назначен Виталий Херасков, который с 2019 года возглавлял Новокузнецкий филиал Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени Барбараша, передаёт «Интерфакс».

За прошедшие сутки в Кемеровской области выявили 173 случая COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе отмечен 14 351 случай при 198 летальных исходах.

25 октября власти Кузбасса распорядились перевести все школы области на дистанционное обучение, передавал NEWS.ru.