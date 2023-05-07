Группировка «Днепр» поразила склад вооружения бригады ВСУ Минобороны: группировка «Днепр» поразила склад вооружения бригады ВСУ

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Начальник пресс-центра российской группировки «Днепр» Алексей Рулев заявил, что артиллеристы уничтожили склад вооружения украинской бригады, сообщает РИА Новости. Он пояснил агентству, что склад использовала 124-я бригада теробороны ВСУ.

Уничтожен склад хранения вооружения и ремонтных комплектов, предназначенных для ракетно-артиллерийской, бронетанковой и автомобильной техники 124-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, — рассказал начальник пресс-центра.

Он добавил, что российские артиллеристы также уничтожили минометные расчеты, самоходную артиллерийскую установку «Акация», систему спутниковой связи и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД». Рулев отметил, что артиллеристы били по району Антоновки, Зеленовки, Тягинки и Наднепрянского.

Около населенных пунктов Обрывка, Крынки и Виноградово российские подразделения подавили три беспилотника ударного типа. Использовались средства радиоэлектронной борьбы, уточнил Рулев.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские подразделения за сутки поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении. Большую часть ударов нанесли артиллеристы, отметил он.