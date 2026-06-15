Гостя госпитализировали с рваной раной шеи после перестрелки на свадьбе Гость пострадал при перестрелке на свадьбе во Владикавказе

Гость пострадал при перестрелке на свадьбе во Владикавказе, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Инцидент произошел у банкетного зала на ул. Эдуарда Дзусова.

По предварительной информации, 31-летний житель города несколько раз выстрелил из травматического оружия в сторону мужчины из Верхнего Фиагдона. У пострадавшего оказалась рваная рана шеи, после чего его доставили в больницу.

Дебошира задержали. Он объяснил, что приехал на свадьбу друга, на банкете поссорился с кем-то из гостей и вышел на улицу, чтобы решить спор. Один на один разобраться не удалось и к противнику присоединились друзья. Тогда, как он заявил, пришлось достать травматический пистолет. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

До этого стало известно, что уроженец Иркутска, три года назад перебравшийся с семьей в США, попал под перекрестный огонь во время ночной перестрелки у бара в Сиэтле и был госпитализирован в критическом состоянии. Пуля попала ему в ногу.

Ранее корреспондент ABC Селина Ванг сообщила, что в районе Белого дома в Вашингтоне были слышны многочисленные выстрелы. В момент инцидента журналистка начала прятаться из соображений безопасности.