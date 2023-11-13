«Горячая штучка» судится из-за продажи чебупелей под видом собачьей еды

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Бренд «Горячая штучка» попросил возбудить уголовное дело против пользователей «Авито», которые начали продавать чебупели под видом собачьей еды, сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня». По его информации, соответствующие объявления обнаружили представители бренда во Владимире. Чебупели там продавались в разделе «Мясная еда для животных».

Кроме того, пользователи площадки выставили объявления с другим продуктом компании — кругетсами. Бренд настаивает на том, что соответствующие наименования являются зарегистрированными товарными знаками. Кроме того, подобные объявления портят репутацию «Горячей штучки» и дискредитируют выпускаемую продукцию. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

В США тем временем назрел скандал между Федеральной торговой комиссией и маркетплейсом Amazon. Ведомство подало в суд на компанию из-за ее «монопольного положения». Там считают, что Amazon не позволяет выходить на рынок конкурентам. Компанию также обвиняют в политике, которая приводит к «взвинчиванию цен и удушению инноваций». По словам истцов, Amazon вынуждает продавцов пользоваться своими логистическими услугами взамен на «видное размещение».