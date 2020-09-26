Главу Алтайского края госпитализировали с пневмонией

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил о серии отставок в правительстве региона. Так, свои посты покидают два вице-губернатора, министры здравоохранения и культуры, а также зампред правительства.

Реформу структуры правительства, по которой общее число органов исполнительной власти сократится с 37 до 31, запустил Солодов. Он 21 сентября вступил в должность главы региона после уверенной победы на местных...