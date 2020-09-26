Главу Алтайского края госпитализировали с пневмонией

Губернатора Алтайского края Виктора Томенко, проходившего лечение от коронавируса дома, госпитализировали в краевую клиническую больницу с двусторонней пневмонией.
Главу региона увезли в краевую клиническую больницу 27 сентября. При этом сейчас у Томенко тест на коронавирус показал отрицательный результат, — сообщил правительственный Telegram-канал «Ленина, 59».
О том, что губернатор Томенко болен COVID-19, стало известно 22 сентября. Он проходил амбулаторное лечение дома, при этом не прекращая работать в дистанционном режиме, писал NEWS.ru. Томенко обратился с призывом к жителям края придерживаться мер безопасности и профилактики коронавируса, беречь себя и своих близких. В конце июня руководителю краевого правительства уже приходилось самоизолироваться на две недели, когда заболели сразу несколько человек из администрации, которые контактируют с главой региона.
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