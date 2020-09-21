Губернатор Алтайского края заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/dd06eda8-fc97-11ea-baf3-fa163e074e61_660.jpg Виктор Томенко Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом и перешёл на удалённую работу. Тест главы региона показал положительный результат.

В связи с болезнью губернатор с 22 сентября находится дома и проходит амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба главы региона. Однако при этом он не прекращает работать: руководить Томенко будет в дистанционном режиме.

На ближайшие две недели отменены мероприятия с участием губернатора. Сам Томенко обратился с призывом к жителям края придерживаться мер безопасности и профилактики коронавируса, беречь себя и своих близких. В конце июня руководителю краевого правительства уже приходилось самоизолироваться на две недели, когда заболели сразу несколько человек из администрации, которые контактируют с главой региона.

На сегодня в Алтайском крае выявлены 73 заболевших коронавирусом, за всё время с начала пандемии — 13 060 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что заразился коронавирусом. Он уточнил, что заболевание у него протекает в лёгкой форме.