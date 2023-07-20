Глава Мелитопольского района: Северо-Крымский канал не наполняется водой Глава Мелитопольского района заявил, что Каховского водохранилища больше не существует

Фото: Dmytro Smoliyenko / Global Look Press

Вода в Северо-Крымский канал больше не поступает, сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута в интервью РИА Новости. По его словам, она уже на один метр ниже уровня забора. Сигута заявил, что Каховского водохранилища теперь не существует. От него остались одни «лужицы», немного воды еще остается в части Херсонской области.

Каховского водохранилища уже нет. Немного осталось в Херсонской области. Где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически, — сообщил Сигута.

Сейчас все, «как в старые времена», когда еще не было водоема, отметил он. Реки Днепр и Конка идут по своим руслам и «не разливаются» на территории бывшего водохранилища.

Разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции произошло утром 6 июня. После этого начался неконтролируемый сброс воды и затопление прилегающей территории. В результате подрыва ГЭС 50 человек погибли, до 137 местных жителей были госпитализированы.

Президент России Владимир Путин обвинил киевский режим в разрушении Каховской ГЭС. По его словам, Вооруженные силы Украины целенаправленно били по станции из HIMARS.