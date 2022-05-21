Глава Крыма призвал направить украинских пленных восстанавливать Донбасс

Сергей Аксёнов / Фото glava.rk.gov.ru

Пленных украинских нацистов необходимо направить восстанавливать разрушенные ими города Донбасса, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале. Он пообещал им «тёплый приём» и уроки антифашизма, которые те запомнят на всю жизнь. Аксёнов также поздравил российскую армию с окончательным взятием завода «Азовсталь» в Мариуполе и победой «над вооружённым до зубов и численно превосходящим противником».

Тех пленных нацистов, которые не будут расстреляны по приговору трибунала, надо направить на самые чёрные и тяжёлые работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбасса. Найдутся для них места и в крымской колонии, — написал Аксенов.

20 мая Минобороны России сообщило, что территория завода «Азовсталь» в Мариуполе была полностью освобождена. В ведомстве отметили, что всего в ходе спецоперации сдались в плен 2439 нацистов полка «Азов» и украинских военных, заблокированных на предприятии. Минобороны также подтвердило, что командир «Азова» Денис Прокопенко «был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле».