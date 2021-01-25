Глава Крыма о ситуации с водохранилищами: «Оптимистичных сценариев нет»

https://static.news.ru/photo/55d71fa2-5eed-11eb-8672-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании оперштаба по водоснабжению региона порекомендовал готовиться к худшему сценарию в ситуации с наполнением водохранилищ.

Рассчитываем на худшую ситуацию. Пока что оптимистичных сценариев нет, — цитирует его РИА Новости.

По словам Аксёнова, у синоптиков нет единого мнения по поводу того, как будут наполняться водохранилища. Поэтому властям следует не рассчитывать на улучшение ситуации, а, наоборот, приготовиться к тому, что она станет ещё хуже.

Аксёнов добавил, что необходимо продолжать разработку подземных источников воды, не дожидаясь увеличения объёма осадков.

Ранее до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с РФ Киев в одностороннем порядке прекратил подачу воды в республику. Вопрос её водоснабжения решался за счёт водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они значительно обмелели из-за малого количества осадков.

Как писал NEWS.ru, климатолог Владимир Рябов заявил, что лето 2021 года в Крыму может быть засушливым. По его словам, редкие осадки не поспособствуют восполнению «страдающих» от засухи водохранилищ. Специалист не исключил, что летом над территорией полуострова пройдут ливневые дожди, которые помогут водохранилищам восстановиться, но вероятность такой ситуации составляет 20–30%.