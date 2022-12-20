Глава Белгородской области рассказал об обстрелах ВСУ Губернатор Белгородской области заявил, что в результате обстрелов ВСУ в Шебекинском округе пострадал один мужчина

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Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что идет обстрел Шебекинского городского округа. По его словам, есть как минимум один пострадавший — мужчина с переломами костей предплечья.

В настоящий момент идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший — мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную областную больницу, — сообщил Гладков.

Он добавил, что в результате обстрела нарушено электроснабжение и без света остается одна треть жителей города. Также есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны.

Оперативные и аварийные бригады выехали на место. Энергоснабжение в ближайшее время будет восстановлено, — резюмировал Гладков.

18 декабря в ходе обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадали 60 квартир и 32 автомобиля. Также в ходе обстрела повреждены два частных дома, были составлены акты о повреждениях.

В результате обстрела региона погиб житель Тамбова, который работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики.