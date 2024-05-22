Один человек погиб и четыре получили травмы в ДТП со скорой в Чувашии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Один человек погиб, четверо получили травмы в результате ДТП с участием машины скорой помощи в Чувашии, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Среди пострадавших один ребенок.

По данным автоинспекции, в 12:35 на 42 километре автодороги А-151 водитель легковушки «Приора» при повороте налево не уступил дорогу машине скорой помощи, которая ехала с включенными спецсигналами. В результате произошло ДТП, погибла девушка, которая ехала в «Приоре».

Травмы получили водитель 1986 года рождения и два пассажира скорой: четырехлетний мальчик и женщина 1983 года рождения, его мать. Они доставлены в больницу на обследование, — отметили в Госавтоинспекции.

Водителя легковушки доставили в больницу в тяжелом состоянии, ему 19 лет. На месте происшествия работают сотрудники автоинспекции, выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Саратове, два человека пострадали. По предварительным данным, на месте столкнулись газель «Луидор» и автомобиль Nissan Almera. На кадрах с места происшествия видно, что карета скорой помощи в результате аварии перевернулась.