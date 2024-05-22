Два человека пострадали при столкновении скорой и иномарки в Саратове

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Саратове, два человека пострадали, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. По данным телеканала, пострадавших госпитализировали, их состояние не уточняется.

По предварительным данным, на месте столкнулись газель «Луидор» и автомобиль Nissan Almera. На кадрах с места происшествия видно, что карета скорой помощи в результате аварии перевернулась.

Ранее сообщалось, что шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении четырех автомобилей на трассе в Курской области. Уточняется, что авария произошла на автодороге М2 «Крым». По данным регионального МВД, столкнулись три легковых автомобиля и грузовик КАМАЗ.

До этого, 18 мая, на участке Гостилицкого шоссе, расположенного близ деревни Лопухинки в Ленобласти, лоб в лоб столкнулись две иномарки: Volkswagen и Mitsubishi. Водителя последней предварительно посчитали виновником аварии, он попал в больницу в тяжелом состоянии. Предполагается, что автолюбитель попытался обогнать машину, но не убедился в безопасности маневра.

Кроме того, в Лужском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. По данным правоохранителей, в одном из автомобилей находился ребенок, он выжил и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.