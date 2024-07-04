Геронтофил насиловал и добивал ножом пенсионерок в лесу Убивавший в лесу старушек геронтофил из Нижнего Новгорода получил пожизненное

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде суд приговорил 42-летнего Сергея Козлова к пожизненному сроку за изнасилование и убийство пенсионерок, передает пресс-служба управления Следственного комитета региона. На свободе мужчина пробыл всего несколько месяцев после того, как отбыл срок 18 лет за убийство, сообщает телепрограмма «Кстати».

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, — подтвердили в Следкоме.

Козлов имел влечение к пожилым женщинам. Его жертвам было примерно 60-70 лет. Он подкарауливал пенсионерок в лесу, куда те ходили за грибами и ягодами. Мужчина нападал на женщин, насиловал их и добивал ножом. На суд мужчина пришел в кепке и медицинской маске. На вопросы журналистов он не отвечал.

Telegram-канал Ni Mash уточняет, что жертвами маньяка стали две пенсионерки. Первую женщину 63-летнюю женщину он ищнасиловал вблизи деревни Филино в Ивановской области. Второй жертве было 67 лет. Ее он встретил в поле в Нижегородской области. Маньяк надругался над жензщиной и 22 раза ударил ее ножом. Оба преступления были совершены в июне 2023 года.

В апреле в подмосковном Пушкино задержали за изнасилование 71-летней женщины 39-летнего уроженца Таджикистана. Выяснилось, что он работал в домах престарелых. 7 апреля мужчина пришел в гости к знакомой женщине, приставил к ее шее нож и надругался над ней.