Геронтофил работал в домах престарелых Изнасиловавший бабушку мужчина работал в подмосковных домах престарелых

Задержанный за изнасилование 71-летней женщины в Пушкино 39-летний уроженец Таджикистана работал в домах престарелых, сообщили в подмосковном Слдекоме. 7 апреля мужчина пришел в гости к знакомой женщине, приставил к ее шее нож и надругался над ней.

В ходе следствия также установлено, что обвиняемый неофициально работал в разных домах престарелых на территории Московской области, поэтому в настоящее время он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений, — сообщили в ведомстве.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством»