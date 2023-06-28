Генерал МВД Александр Травников разбился в ДТП в Ленобласти

Генерал МВД Александр Травников попал в ДТП в Ленобласти, врачи оценивают его состояние как тяжелое, передают «Известия». Медики диагностировали у генерал-лейтенанта полиции травму живота и разрыв почки.

По предварительной информации, авария произошла неподалеку от загородного дома офицера в деревне Липовая горка. Газета пишет, что управлявший квадроциклом Травников не справился с управлением и врезался в препятствие.

«Фонтанка» пишет, что пострадавшего экстренно госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга с помощью вертолета.

В 1998 году Травников начал службу в уголовном розыске, в 2017 году получил должность начальника УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга. Годом позже президент России назначил его начальников Санкт-Петербургского университета МВД. Весной 2022 года Травников написал рапорт от освобождения с должности по собственному желанию.