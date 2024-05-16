ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Крыму сотрудники ФСБ предотвратили теракт, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей службы. Отмечается, что мужчина и женщина, работавшие на военную разведку Украины, планировали устроить взрыв на железной дороге, они арестованы.

Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1999 года рождения, и его сожительницы 2000 года рождения, планировавших по заданию украинских спецслужб подрыв железнодорожного полотна в Ленинском районе республики Крым, — сказано в публикации.

По версии следствия, в октябре 2023 года мужчина через мессенджер был завербован сотрудником ГУР Украины. В дальнейшем он привлек к заданию свою подругу. Пара фотографировала места проживания российских военнослужащих, позиции ПВО, а также передавала координаты объектов топливно-энергетического комплекса в регионе. Возбуждено уголовное тело по статьям о попытке совершения теракта, а также незаконном приобретении, передаче, сбыте взрывных устройств.

Ранее в Крыму осудили пятерых агентов Службы безопасности Украины за сбор сведений о Вооруженных силах России в зоне СВО. Информаторы украинских спецслужб получили сроки от 11 до 16 лет. Проведенные оперативно-разыскные мероприятия показали, что граждане Украины 1993, 1972, 1988, 1992 и 1968 годов рождения собирали и передавали СБУ сведения о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений ВС РФ.