ФСБ начала проведение следственных действий в Минздраве Челябинской области

Сотрудники УФСБ и Следственного управления СК РФ по Челябинской области проводят следственные действия в министерстве здравоохранения региона, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ, передаёт РИА Новости. В Минздраве отмечают, что работа в министерстве проходит в штатном режиме, правоохранительным органам оказывается необходимое содействие.

Проводятся следственно-оперативные действия, - сказала собеседница агентства.



Причины пока не называются. Местные СМИ сообщают об обысках в кабинете замминистра Александра Кузнецова. Он занимает этот пост с 2013 года и курирует в ведомстве сферу муниципальных закупок.

Ранее стало известно, что бывший заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Воронежской области Александр Живитченко был приговорён к 1,5 годам колонии за получение взятки. В прошлом году бывший борец с коррупцией получил взятку в размере 125 тысяч рублей.