ФСБ арестовала подростка, планировавшего сжечь школу в Сызрани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Сызрани Самарской области задержан 15-летний подросток, планировавший поджечь школу, в которой учился, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Преступление удалось предотвратить сотрудникам ФСБ 1 ноября. Подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело. Следствие собирает доказательственную базу.

По версии следствия, злой умысел у подростка возник после просмотра в Сети видеозаписей об «основоположниках террористической организации, совершавших публичные расстрелы детей в школах». После этого он приобрел составляющие для зажигательной смеси и изготовил оружие.

Подросток не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку 1 ноября 2023 года его преступная деятельность была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области, — говорится в сообщении.

В августе из хулиганских побуждений в Волгограде пятиклассница подожгла школу № 92. Девочка во время прогулки с подружкой засунула под дверь учебного заведения горящий листок бумаги. В результате огнем было охвачено около 10 квадратных метров помещения, пострадало имущество школы. Свой поступок девочка объяснила шалостью.