Форум «Таврида» назвали якорным проектом Крыма Руководитель «Тавриды» Першин назвал форум якорным проектом Крыма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» является якорным проектом Крыма, заявил NEWS.ru генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель проекта арт-кластер «Таврида» Сергей Першин. По его словам, форум напрямую влияет на социально-экономическое развитие полуострова.

Здесь на восточном побережье Крыма это якорный проект. Он влияет на развитие большого количества муниципальных образований, которые здесь поблизости. Он точно влияет на развитие дорожной инфраструктуры. Мы сами не ожидали, какой эффект получим от организации пешеходно-велосипедного маршрута, — сказал Першин.

По его словам, меняется и инженерная инфраструктура, открываются новые инфраструктурные объекты. Першин отметил, что таких результатов удалось достичь благодаря слаженной работе, которая ведется и с самым близким к «Тавриде» муниципалитетом Судаком, и с правительством Республики Крым.

Меняется портрет людей, которые сюда приезжают. Мне кажется, самое важное, что все эти изменения в любом случае трансформация энергии, — отметил руководитель проекта.

Ранее организаторы пятого фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» и арт-кластер «Таврида» представили первого виртуального резидента мероприятия по имени Яра. Его прототип был создан участниками образовательного заезда «За сценой: люди, технологии, процесс». Первое полноценное выступление Яры запланировано в рамках Шоу резидентов.