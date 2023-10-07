Фитнес-клуб эвакуировали в Люберцах из-за сообщения о заминированной машине Shot: в Люберцах эвакуировали фитнес-центр из-за сообщений о минировании машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фитнес-центр «Территория фитнеса» в Люберцах был эвакуирован из-за сообщения о якобы заминированном автомобиле, припаркованном у входа, пишет Telegram-канал SHOT. Внимание полицейских привлек белый Audi без номеров на улице 3-го Почтового отделения.

По предварительным данным, службы получили сигнал о наличии взрывчатки в машине. В ответ на это полицейские решили организовать эвакуацию фитнес-центра, призвав посетителей покинуть здание во время тренировок. Жителям соседних домов также рекомендовали не подходить близко к окнам.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, пожарные, саперы и кинологи. В настоящее время подозрительный автомобиль исследуют при помощи робота-сапера. Власти принимают необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

Ранее парк «Зарядье», расположенный в одноименном историческом районе Москвы, эвакуировали из-за угрозы взрыва. Сообщение о «минировании» поступило на почту от студента МФЮА, но его причастность опровергла семья. Отправитель потребовал перевести 600 тысяч рублей на счет его матери во избежание детонации бомбы.