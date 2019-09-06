https://static.news.ru/photo/ac208560-d235-11e9-a819-fa163e074e61_660.jpg Фото: Уфа/vk.com

Один из избирательных участков в Башкирии был эвакуирован после того, как кандидат в депутаты сообщила о пожаре. Приехавшие на место происшествия пожарные ничего не обнаружили.

Один из кандидатов в депутаты сельского поселения объявила, что в здании пожар. Всех вывели, всё опечатали, как положено. Приехали пожарные, всё проверили, ничего не обнаружилось, — сообщили «Интерфаксу» в региональном Центризбиркоме.

В МЧС региона агентству заявили, что в здании, расположенном в Иглинском районе республики, был вручную включен пожарный извещатель.

Как писал News.ru, кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ, 49-летний полковник запаса Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде. На одном из участков Краснооктябрьского района ему стало плохо с сердцем. Вызванная скорая помощь спасти его уже не смогла.