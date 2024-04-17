Еще один регион запретил мигрантам работать в ряде сфер Власти Амурской области запретили мигрантам работать в сфере такси и торговле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти Амурской области запретили иностранным гражданам работать по патентам в сферах пассажирских перевозок, оптовой и розничной торговли, а также в других, сообщили в пресс-службе правительства региона. Соответствующее постановление подписал глава области Василий Орлов.

Губернатор области Василий Орлов подписал постановление о запрете на привлечение иностранных работников по патентам в отдельные виды экономической деятельности, в том числе: в сфере пассажирских перевозок и деятельности такси, оптовой и розничной торговли и иных сферах, — говорится в публикации.

В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день в Амурской области около 14 тысяч иностранных граждан привлекаются по патентам. Свыше 85% мигрантов задействованы при строительстве крупных инвестиционных проектов.

В правительстве добавили, что компаниям следует привести численность мигрантов на рабочих местах в соответствии с новыми нормами в течение трех месяцев. В противном случае им грозит штраф до миллиона рублей. При этом заменить иностранцев смогут безработные россияне.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подписал аналогичный указ, запрещающий мигрантам работать в 35 сферах в регионе. В частности, они больше не смогут заниматься административно-хозяйственной, складской деятельностью и розничной торговлей.