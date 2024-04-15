Мигрантам запретили работать в Крыму в 35 сферах Глава Крыма подписал указ о запрете для мигрантов на работу в 35 сферах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что подписал указ о запрете для мигрантов на работу в 35 сферах в регионе. Теперь трудовые мигранты не смогут работать в административно-хозяйственной, складской деятельности и розничной торговле. Они также не смогут заниматься обслуживанием зданий и территорий. Помимо этого, им будет запрещено вести издательскую деятельность и снимать кинофильмы в регионе.

Аксенов отметил, что уже было выявлено 500 нарушений закона со стороны мигрантов, примерно 100 из которых работали нелегально. Не уточняется, какой деятельностью они занимались, включены ли в это книгоиздатели или сотрудники кинокомпаний.

Кроме того, был подписан еще один указ, согласно которому в патенте на трудовую деятельность будет указана профессия обладателя документа.

Ранее в Новосибирской области установили запрет на 2024 год привлекать иностранных граждан для работы в такси, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Травникова. Также мигранты не смогут работать в розничной торговле напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах.