Епархия Екатеринбурга проверит нападение на съёмочную группу Собчак

По словам Собчак, в результате нападения двое человек были избиты, разбилась камера, а все съёмки с доказательствами нападавшие забрали с собой. Представители епархии призвали людей воздержаться от посещения монастыря.
В сегодняшней ситуации лучше временно воздержаться от посещения Среднеуральского монастыря — вплоть до исправления сегодняшних настроений, — добавил Миняйло.
Собчак занималась съёмками материал об истории схиигумена Сергия, которого отстранили от проповедей. Также его в очередной раз призвали к исполнению монашеских обетов и священнической присяги.
Как информировал NEWS.ru, схиигумен Сергий резко высказался против приостановки работы храмов в условиях распространения коронавируса и проклял сторонников данной меры.