Епархия Екатеринбурга проверит нападение на съёмочную группу Собчак

https://static.news.ru/photo/636c7bc0-b8ae-11ea-b1b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгения Косенко/vk.com

Протоиерей Максим Миняйло заявил о начале изучения екатеринбургской епархией ситуации с нападением на съёмочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре.

Изучаем ситуацию, — цитирует его ТАСС.

По словам Собчак, в результате нападения двое человек были избиты, разбилась камера, а все съёмки с доказательствами нападавшие забрали с собой. Представители епархии призвали людей воздержаться от посещения монастыря.

В сегодняшней ситуации лучше временно воздержаться от посещения Среднеуральского монастыря — вплоть до исправления сегодняшних настроений, — добавил Миняйло.

Собчак занималась съёмками материал об истории схиигумена Сергия, которого отстранили от проповедей. Также его в очередной раз призвали к исполнению монашеских обетов и священнической присяги.

Как информировал NEWS.ru, схиигумен Сергий резко высказался против приостановки работы храмов в условиях распространения коронавируса и проклял сторонников данной меры.