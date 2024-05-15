Эксперт заявил о росте заражений стрептококком в России Инфекционист Викулов заявил о росте заражений стрептококком в России

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В России с декабря прошлого года отмечается повышенная активность стрептококковой инфекции, сообщил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, слова которого приводит НСН. По его словам, стрептококковая инфекция может привести к развитию тяжелых форм ангины, пневмонии и инвазивных заболеваний, а также поражению опорно-двигательного аппарата.

Эта инфекция также может стать причиной ревматической лихорадки. Это обусловлено особенностями возбудителя, ошибочным использованием антибиотиков, развитием резистентности к ним и самолечением, — отметил он.

По словам Викулова, в некоторой степени рост заболеваемости стрептококковой инфекцией может быть связан с последствиями пандемии коронавируса из-за нерационального применения антибиотиков в это время.

Эксперт подчеркнул, что в России уже отмечается увеличение заболеваемости этой инфекцией, хотя точных данных пока нет. Похожая тенденция также наблюдается в Японии, Соединенных Штатах и Европе.

В настоящее время данные о заболевших в России уточняются, скоро они будут представлены специалистами, но, в целом, наблюдается существенный рост заболеваемости, — заключил специалист.

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